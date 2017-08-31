Полиция возбудила уголовное дело по заявлению главы Пскова Ивана Цецерского о клевете в его адрес

В правоохранительные органы поступило сообщение о распространении в городе агитационных материалов, порочащих честь и достоинство должностного лица, где присутствуют прямые обвинения в совершении им уголовного преступления. Сейчас проходят следственные мероприятия.
Наказание по данной статье предусматривает штраф до пяти миллионов рублей, или общественные работы сроком до четырёхсот восьмидесяти часов.
Татьяна Борисова
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Август 2017
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