Полиция возбудила уголовное дело по заявлению главы Пскова Ивана Цецерского о клевете в его адрес

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 19:55

В правоохранительные органы поступило сообщение о распространении в городе агитационных материалов, порочащих честь и достоинство должностного лица, где присутствуют прямые обвинения в совершении им уголовного преступления. Сейчас проходят следственные мероприятия.

Наказание по данной статье предусматривает штраф до пяти миллионов рублей, или общественные работы сроком до четырёхсот восьмидесяти часов.

Татьяна Борисова