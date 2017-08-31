Как празднуют День знаний современные школьники и их родители? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 1 сентября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 18:17

Первого сентября для всех школьников и студентов наступит новый учебный год. О том, как проходила подготовка детей и их родителей к школе, а также о новых и старых школьных традициях праздновать День знаний поговорим в эфире «Стартовой площадки».

К нам в студию придет заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Екатерина Транёва.

Слушайте 1 сентября с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

