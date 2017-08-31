Потоп привел к разорению… Кто виноват и что делать? Сюжет о последствиях ливней смотрите сегодня на телеканале «Россия 1» в 20.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 17:16

До дома и хозпостроек – только на лодке, а урожай под метровым слоем воды. Спустя неделю в Пыталовском районе сохраняется сложная обстановка после ливня. Смотрите сегодня в 20:45 на телеканале «Россия 1».

Личное подсобное хозяйство - на грани разорения. Даже спустя неделю в деревне стоит большая вода. Кого винят местные жители в таком масштабном потопе, и как сотрудники МЧС устраняют последствия ЧП смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Светлана Константинова