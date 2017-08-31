Девять новых школьных автобусов получили районы Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 17:17

Девять новых школьных автобусов отправились сегодня в районы области. Накануне нового учебного года ключи от специализированного транспорта администрация региона вручила "Псковпассажиравтотрансу". И это лишь первая партия детских автобусов, оборудованных современной системой безопасности и навигационными системами "Глонасс".

Они заменят старые автобусы, которыми ежедневно в сельской местности пользуются более пяти тысяч школьников и более семисот учителей.

Светлана Константинова