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Девять новых школьных автобусов получили районы Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.08.2017 17:17

Девять новых школьных автобусов отправились сегодня в районы области. Накануне нового учебного года ключи от специализированного транспорта администрация региона вручила "Псковпассажиравтотрансу". И это лишь первая партия детских автобусов, оборудованных современной системой безопасности и навигационными системами "Глонасс".

Они заменят старые автобусы, которыми ежедневно в сельской местности пользуются более пяти тысяч школьников и более семисот учителей.

Светлана Константинова

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