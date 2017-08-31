Девять новых школьных автобусов получили районы Псковской области

Девять новых школьных автобусов отправились сегодня в районы области. Накануне нового учебного года ключи от специализированного транспорта администрация региона вручила "Псковпассажиравтотрансу". И это лишь первая партия детских автобусов, оборудованных современной системой безопасности и навигационными системами "Глонасс".
Они заменят старые автобусы, которыми ежедневно в сельской местности пользуются более пяти тысяч школьников и более семисот учителей.
Светлана Константинова
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3