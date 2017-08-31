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Интервью с начальником Государственного управления ветеринарии Псковской области Верой Баданиной смотрите сегодня (31 августа) на телеканале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.08.2017 16:43

Сегодня в Пскове открылась новая ветеринарная лаборатория. В каких условиях теперь будут принимать четвероногих пациентов, и почему региону необходима вакцина для иммунизации диких животных? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24».

В нашей студии начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина.
Смотрите сегодня (31 августа) в 19.45
 

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