Интервью с начальником Государственного управления ветеринарии Псковской области Верой Баданиной смотрите 31 августа на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 16:43

Сегодня в Пскове открылась новая ветеринарная лаборатория. В каких условиях теперь будут принимать четвероногих пациентов, и почему региону необходима вакцина для иммунизации диких животных? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24».

В нашей студии начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Смотрите 31 августа в 19.45

