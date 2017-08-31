Про качество обслуживания многоквартирных домов говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 31 августа в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 16:21

Сегодня исполняющая обязанности губернатора Вера Емельянова проводила прием граждан. Одна из псковичек пожаловалась на качество воды в домах на Сиреневом бульваре. Подобная жалоба не единственная. Вопросов к обслуживанию многоквартирных домов всегда очень много. Куда обращаться с предложениями и замечаниями? Кто сможет проконсультировать по спорным вопросам? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте 31 августа в 18.10 на «Радио России-Псков».

