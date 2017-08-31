Проблема с загрязненной водой в домах на Сиреневом бульваре в Пскове будет устранена

Многоквартирные дома на Сиреневом бульваре в Пскове переведут на закрытую систему горячего водоснабжения. Об этом сообщили сегодня на личном приёме граждан у исполняющего полномочия губернатора Веры Емельяновой. С просьбой решить проблему водоснабжения в шести многоэтажках на приём пришла пенсионерка Лариса Брайнина.
Женщина пожаловалась, что сейчас горячая вода в квартирах загрязнена реагентами и небезопасна для использования. Директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко доложил, что в следующем году будет выполнена вся необходимая проектно-сметная документация, а в девятнадцатом году в доме проведут капитальный ремонт. Семья Петровых обратилась к Вере Емельяновой с просьбой предоставить её сыну, которому в феврале исполнится три года, место в детском саду. Родителям предложили с сентября оформить мальчика в группу кратковременного пребывания, а зимой перевести на полный день. Жители Дновского района пожаловались на отсутствие дороги между деревнями Любонег и Должицы. Проект объекта уже разработан, рассчитанная стоимость работ - 30 миллионов. По мнению жителей сумма избыточная. Дновцам предложили проложить грунтовую, а не асфальтную дорогу, и тем самым снизить стоимость и ускорить сроки.
Ирина Коваленко
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