Ключи от 12 новых машин и 4 катеров получили сотрудники полиции в День 73-летия Псковского УМВД

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 15:27

Сегодня сотрудники псковской полиции отмечают 73 года со дня создания регионального Управления МВД. В торжественный день руководство УМВД вручило рядовым сотрудникам ключи от 16 единиц новой техники. Это автозаки, спецавтомобили для следственно-оперативных групп и даже четыре катера. Вся техника - отечественного производства.

Спецавтомобили и катера будут нести службу в районных отделах полиции, лишь две единицы останутся в Пскове.

Иван Павлов