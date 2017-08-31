Журналисты ГТРК «Псков» и киберспортсмены встретились на футбольном поле

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 14:48

Первый футбольный матч между командой ГТРК «Псков» и командой киберспортсменов «Простория» прошел 30 августа на псковском стадионе «Машиностроитель». Состязание получилось ярким и захватывающим. Каждая из команд играла с максимальной отдачей, благодаря чему болельщики получили много неподдельных эмоций. Открыл счет оператор ГТРК «Псков» Василий Нордэн.

Некоторое время на поле шла равная борьба, затем инициатива перешла к нашим соперникам - сказались сыгранность и опыт команды киберспортсменов. В итоге победа в матче досталась им. После игры команды обменялись дружескими рукопожатиями и условились встретиться на ответном матче, где они сразятся уже в киберпространстве - в компьютерной игре FIFA 2017.

Анастасия Цепина