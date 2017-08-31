Более двадцати дворов ремонтируют в Пскове

В Пскове идет масштабный ремонт дворов. Сейчас строители заняты более чем на двадцати объектах в разных районах города. Ремонтируются ливневые канализации, люки, идет укладка асфальта и бордюрного камня. В большинстве дворов активное участие в проектировании принимали жители и депутаты.
В дождливую погоду двор у дома номер двенадцать на улице 1-й Поселочной быстро становился непроходимым из-за того, что вода с проезжей части стекала именно сюда. В результате из подъезда во двор без резиновых сапог было не выйти, грязь и лужи стали вечными соседями для жителей двухэтажки. Подрядчик уже завершает работы. Готовятся к укладке нового асфальта и во дворах на Рижском проспекте. Жители домов активно включились в работу по проектированию. Накануне вместе с депутатом округа разработали свои рекомендации. Теперь согласно проекту подрядчики отремонтируют люки, расширят парковку, положат новый асфальт и поребрики, срубят аварийные деревья. Дорогу, соединяющую эти дворы, готовят к асфальтированию в первую очередь, уже в начале сентября по ней будут ходить дети из ближайших школ и детских садов. Однако основной объем работ планируется завершить к середине сентября. Кроме того, в начале сентября начинается реализация программы «Городская среда», по которой будут отремонтированы еще семнадцать псковских дворов.
Андрей Удалов, Юрий Ильин
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Август 2017
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