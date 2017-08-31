Проверка по заявлению о подкупе избирателей продолжается

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 12:18

Следственный комитет продолжает проверку по сообщению о подкупе избирателей. С жалобой на своих оппонентов-справедливороссов обратился кандидат в депутаты Псковской городской Думы Иван Цецерский. Следователи уже опросили пятнадцать человек, назначили проведение экспертиз.

В частности по изъятому с одного из агитационных собраний аудиофайлу, на котором, по мнению заявителя, избирателям в зависимости от итогов голосования обещают вознаграждение. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Надежда Прыгина