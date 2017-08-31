Подозреваемый в поджоге трех машин в Пскове задержан по горячим следам

Полиция Пскова задержала мужчину, подозреваемого в поджоге трёх машин. По версии следствия, в понедельник ночью 23-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара. По пути он решил сначала поджечь газель, припаркованную в одном из дворов на улице Индустриальной.
Зажёг деревянный поддон и положил его под колесо автомобиля. Затем нашёл неподалёку канистру и уже горящую положил её на капот второй машины. У иномарки оплавились лобовое стекло и передняя часть кузова. Третьей жертвой поджигателя стала ещё одна иномарка, припаркованная за углом дома. В итоге мужчина причинил ущерб почти на полмиллиона рублей.
Виктория Писукова
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3