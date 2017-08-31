Подозреваемый в поджоге трех машин в Пскове задержан по горячим следам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 12:16

Полиция Пскова задержала мужчину, подозреваемого в поджоге трёх машин. По версии следствия, в понедельник ночью 23-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой из бара. По пути он решил сначала поджечь газель, припаркованную в одном из дворов на улице Индустриальной.

Зажёг деревянный поддон и положил его под колесо автомобиля. Затем нашёл неподалёку канистру и уже горящую положил её на капот второй машины. У иномарки оплавились лобовое стекло и передняя часть кузова. Третьей жертвой поджигателя стала ещё одна иномарка, припаркованная за углом дома. В итоге мужчина причинил ущерб почти на полмиллиона рублей.

Виктория Писукова