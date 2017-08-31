В Пскове появилась новая ветеринарная лаборатория

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 12:15

В Пскове сегодня открыли новую ветеринарную лабораторию. Она расположена рядом с прежней, на улице Николая Васильева. В новом здании, которое соответствует всем современным стандартам, ветеринары будут вести прием и делать все необходимые исследования, включая рентген. Оборудование для работы в здании установят в ближайшие дни.

Приурочили открытие станции к профессиональному празднику - Дню ветеринарного работника. Он появился в России совсем недавно в 2014 году. Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников поздравил и наградил благодарностями от администрации области работников ветслужбы региона.

Андрей Удалов