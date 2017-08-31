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Новую школу в Великих Луках построят к 2019 году

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.08.2017 12:11

К 2019 году в Великих Луках построят новую школу. Участок под неё уже выделен. Рассчитано учреждение на восемьсот мест и будет построено по проекту, реализованному в Липецкой области. Кирпичное трёхэтажное здание площадью восемнадцать тысяч квадратных метров.

В нём будет два спортивных зала, рядом - бассейн с двумя чашами. На оснащение новой школы уже объявлены аукционы.

Надежда Прыгина

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