Новую школу в Великих Луках построят к 2019 году

К 2019 году в Великих Луках построят новую школу. Участок под неё уже выделен. Рассчитано учреждение на восемьсот мест и будет построено по проекту, реализованному в Липецкой области. Кирпичное трёхэтажное здание площадью восемнадцать тысяч квадратных метров.
В нём будет два спортивных зала, рядом - бассейн с двумя чашами. На оснащение новой школы уже объявлены аукционы.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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