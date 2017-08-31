Из-за ливней фермер из Пыталовского района оказался на грани разорения

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 12:02

Весь урожай картофеля, ячменя и пшеницы ушел под воду. Личное подсобное хозяйство жителя деревни Крупеняты Пыталовского района на грани разорения. Добраться до чудом уцелевшего дома можно только на лодке. И это - спустя почти неделю после обрушившихся на район дождей. Свиноматок с только что родившимся потомством эвакуировали в коровник.

Несколько дней власти Пыталовского района работали в режиме ЧС. Эвакуировали людей из затопленных домов, пожарные откачивали воду. Среди местного населения до сих пор ходят слухи о том, что в этом бедствии виновата не только природная стихия, но и приграничные соседи-латыши, которые, как уверяют местные жители, спасаясь от водных потоков, открыли на реке шлюзы. Что, как раз, и могло спровоцировать резкий подъем воды. Сейчас комиссия по ЧС уже оценивает размер компенсации пострадавшим от подтопления жителям. По официальным данным, выделенная из Резервного фонда сумма может составить до пяти тысяч рублей.

Светлана Константинова