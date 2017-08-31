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Общественность Пскова обсудила проект реконструкции сквера на Четырех углах

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.08.2017 11:56

Как будет выглядеть реконструированный сквер на Четырёх углах обсудили на общественных слушаниях. С предварительным проектом реконструкции выступила инициативная группа псковичей. Согласно этому плану в сквере предусмотрены две детские площадки для разных возрастных групп, в удалении от оживлённых дорог предполагается разместить сад цветов, а рядом с Рижским проспектом - площадку для проведения праздников со специальным местом для новогодней ёлки.

По поводу проекта у жителей этого района возникло несколько предложений. Одно из них - сохранить в сквере все старые деревья. Проект ещё несколько раз будет обсуждаться общественностью, прежде чем будет отправлен в Управление городского хозяйства. Планируется включить реконструкцию сквера на Четырёх углах в программу "Городская среда".

Виктория Писукова

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