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Более 90 миллионов рублей выделят на завершение реконструкции Псковской областной библиотеки

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.08.2017 11:53

Минкульт выделит Псковской области более 90 миллионов рублей на завершение реконструкции универсальной библиотеки. Об этом министр культуры Владимир Мединский сообщил во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Общая стоимость проекта составляет порядка 215 миллионов рублей.

В текущем году на его реализацию выделено 87 миллионов. Глава региона также поблагодарил министра за поддержку проекта реконструкции Великолукского театра и пригласил главу ведомства на открытие нового сезона в октябре.

Кирилл Радион

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