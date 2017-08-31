Более 90 миллионов рублей выделят на завершение реконструкции Псковской областной библиотеки

Минкульт выделит Псковской области более 90 миллионов рублей на завершение реконструкции универсальной библиотеки. Об этом министр культуры Владимир Мединский сообщил во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Общая стоимость проекта составляет порядка 215 миллионов рублей.
В текущем году на его реализацию выделено 87 миллионов. Глава региона также поблагодарил министра за поддержку проекта реконструкции Великолукского театра и пригласил главу ведомства на открытие нового сезона в октябре.
Кирилл Радион
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Август 2017
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