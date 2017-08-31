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Десять псковских семей получили к 1 сентября подарки от полиции

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Категория: Вести-Псков
Создано 31.08.2017 11:51

Десять семей Пскова получили к 1 сентября подарки от полиции. Правоохранители вместе с членами Общественного совета при УМВД ежегодно приходят в гости к семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С собой приносят канцелярские товары: альбомы, тетради, ручки и карандаши, детскую одежду, игрушки и сладости.

Все эти подарки в рамках акции "Собери ребёнка в школу" покупают на средства благотворителей. Для родителей и их детей такой визит стражей порядка становится приятной неожиданностью.

Виктория Писукова

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