Выставка современного искусства «Время ждет» открылась в Пскове

«Время ждет» - экспозиция под таким девизом открылась в Пскове. В выставочном зале музея-заповедника представлено более сорока авторов, работающих в различных техниках современного искусства. Это живопись, а также полотна, выходящие за узкие рамки живописи, многочисленные скульптуры и арт-объекты. Всего более ста работ.
Все они совершенно разные, но объединяет их общая тенденция - это попытка зафиксировать время: от архаичной древности до безумной современности. Также посетители выставки прямо в выставочном зале могут посмотреть концептуальное «псевдодокументальное» кино. Основной вопрос, затрагиваемый в рамках выставки: чем является история для нового поколения творцов? Организаторы требовали от молодых художников не просто иллюстрации фактов, а их некоторое переосмысление и даже деконструкцию, превращение в мифы. Кто-то раскрыл тему со всей серьезностью. Есть же и те, кто исказил реальность с иронией и юмором. Выставка будет путешествовать по городам России, и Псков стал первой пилотной площадкой.
Кирилл Михайлов
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3