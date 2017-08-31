Выставка современного искусства «Время ждет» открылась в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 31.08.2017 11:49

«Время ждет» - экспозиция под таким девизом открылась в Пскове. В выставочном зале музея-заповедника представлено более сорока авторов, работающих в различных техниках современного искусства. Это живопись, а также полотна, выходящие за узкие рамки живописи, многочисленные скульптуры и арт-объекты. Всего более ста работ.

Все они совершенно разные, но объединяет их общая тенденция - это попытка зафиксировать время: от архаичной древности до безумной современности. Также посетители выставки прямо в выставочном зале могут посмотреть концептуальное «псевдодокументальное» кино. Основной вопрос, затрагиваемый в рамках выставки: чем является история для нового поколения творцов? Организаторы требовали от молодых художников не просто иллюстрации фактов, а их некоторое переосмысление и даже деконструкцию, превращение в мифы. Кто-то раскрыл тему со всей серьезностью. Есть же и те, кто исказил реальность с иронией и юмором. Выставка будет путешествовать по городам России, и Псков стал первой пилотной площадкой.

Кирилл Михайлов