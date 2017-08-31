Псковичка Вера Курбанова поборется за звание «Невская краса»

Псковичка Вера Курбанова примет участие во всероссийском конкурсе красоты и таланта. За звание «Невская краса» девушки в инвалидных колясках поборются в Петербурге 15 сентября. Напомню, Вера - студентка филологического факультета, чемпионка соревнования «Пара-Крым-2015» по пауэрлифтингу.
В этом году также будет бороться за это звание в Евпатории, откуда сразу отправится на конкурс в Северную столицу.
Надежда Прыгина
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Август 2017
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