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Муниципалитетам возместят половину расходов на восстановление дорог, пострадавших от недавнего наводнения

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.08.2017 17:57

Об этом рассказал «Вестям» заместитель губернатора области Александр Кузнецов. Напомню, от ливней в регионе пострадали семьдесят шесть дорог областного значения.

Сейчас восстановлены пятьдесят восемь из них. Четыре всё ещё закрыты, так как не во всех районах вода сошла полностью. Восстановить дороги муниципального значения сложнее. Их всего двадцать семь, но у муниципалитетов возможности не такие обширные, как у региона, поэтому губернатор принял решение оказать поддержку местным властям. Добавлю, пострадал и мост в деревне Курея, Плюсского района. Ещё в прошлом году он был в плачевном состоянии, а после ливня его и вовсе снесло.

Регина Кадырова

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