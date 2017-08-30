Депутат Госдумы Александр Козловский - гость «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков». Слушайте 31 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 16:42

Как найти компромисс между экономикой и экологией? Какие темы, связанные с экологией, обсуждаются в Государственной Думе? Свинокомплексы в южной зоне Псковской области: правда и вымыслы.

Эти и другие вопросы обсудим в программе «Стартовая Площадка» с депутатом Государственной Думы от Псковской области Александром Козловским.

Слушайте 31 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30

