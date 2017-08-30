Председателем общественного совета при Управлении соцзащиты стал Николай Никитенко

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 16:30

Общественный совет при Управлении социальной защиты населения Псковской области возглавил Николай Никитенко. Он также является членом Общественной палаты, Областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Всего в Общественный совет при Управлении соцзащиты вошло одиннадцать человек, среди которых работники управления, руководители социальных учреждений, представители общественных организаций, профсоюзов, Союза пенсионеров, Совета ветеранских организаций и кафедры педагогики и социальной работы. Совет будет работать на добровольных началах и собираться в полном составе раз в полгода, в составе рабочих групп - не менее раза в квартал. Его решения носят рекомендательный характер, но обязательны к рассмотрению в Управлении соцзащиты. В Совете создадут минимум три рабочих группы, уже известно, что одна из них будет оценивать качество социальных услуг. В ближайшие дни совет составит план работы на два года.

Андрей Удалов