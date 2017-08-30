Председателем общественного совета при Управлении соцзащиты стал Николай Никитенко

Общественный совет при Управлении социальной защиты населения Псковской области возглавил Николай Никитенко. Он также является членом Общественной палаты, Областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Всего в Общественный совет при Управлении соцзащиты вошло одиннадцать человек, среди которых работники управления, руководители социальных учреждений, представители общественных организаций, профсоюзов, Союза пенсионеров, Совета ветеранских организаций и кафедры педагогики и социальной работы. Совет будет работать на добровольных началах и собираться в полном составе раз в полгода, в составе рабочих групп - не менее раза в квартал. Его решения носят рекомендательный характер, но обязательны к рассмотрению в Управлении соцзащиты. В Совете создадут минимум три рабочих группы, уже известно, что одна из них будет оценивать качество социальных услуг. В ближайшие дни совет составит план работы на два года.
Андрей Удалов
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Август 2017
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