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Николай Околеснов возглавил региональное управление Минюста

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.08.2017 16:38

Нового руководителя регионального Управления Минюста сегодня представили псковским правоохранителям. Николай Околеснов сменил на этом посту Николая Филипчика, который исполнял обязанности начальника Управления последние несколько месяцев. Представил нового руководителя, его коллега, начальник Управления по Санкт-Петербургу.

Он отметил: у нового главы ведомства огромный стаж государственной службы, он опытный и грамотный руководитель. Ранее Николай Околеснов занимал кресло начальника Омского Минюста.

Регина Кадырова

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