Девять кандидатов в депутаты Псковской городской думы сошли с предвыборной гонки

С предвыборной гонки сошли девять кандидатов в депутаты Псковской Городской Думы шестого созыва, пять из них от партии «Справедливая Россия».
Председатель территориальной избирательной комиссии г.Пскова, Владимир Кротов пояснил: «Два человека от «Коммунистической партии Российской Федерации», два человека от «Партии пенсионеров». В соответствии с законом они на это имеют право, поэтому у территориальной избирательной комиссии в этом отношении никаких претензий к кандидатам нет, до четвертого числа любой кандидат может по своим причинам подать заявление о снятии своей кандидатуры».
Наталья Барарь
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3