Девять кандидатов в депутаты Псковской городской думы сошли с предвыборной гонки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 16:39

С предвыборной гонки сошли девять кандидатов в депутаты Псковской Городской Думы шестого созыва, пять из них от партии «Справедливая Россия».

Председатель территориальной избирательной комиссии г.Пскова, Владимир Кротов пояснил: «Два человека от «Коммунистической партии Российской Федерации», два человека от «Партии пенсионеров». В соответствии с законом они на это имеют право, поэтому у территориальной избирательной комиссии в этом отношении никаких претензий к кандидатам нет, до четвертого числа любой кандидат может по своим причинам подать заявление о снятии своей кандидатуры».



Наталья Барарь