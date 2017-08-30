О сообщении Талабских островов с землей говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 30 августа в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 15:53

Сообщение с Талабскими островами не будет осуществляться посредством частных перевозчиков. С таким предложением накануне выступил на заседании администрации региона глава областного МЧС Валерий Филимонов. Как организована связь островов с землей в настоящий момент? Каковы насущные проблемы перевозок? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте 30 августа в 18.10 на «Радио России-Псков».

