На улице Невского в Пскове строят новую ливневую канализацию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 15:11

Во дворах на улице Невского в Пскове идет строительство ливневой канализации. Прежняя уже давно разрушилась. Сейчас во дворах многоквартирных домов кипит работа. Подрядчик устанавливает новые гофрированные усиленные пластиковые трубы, монтирует канализационные колодцы. Общая протяженность новой ливнёвки составит около трехсот метров.

Она будет собирать паводковые воды и ливнестоки с дворов на Невского один, Невского три и Леона Поземского, 61 и 61 "А" и выводить их в ручей на Застенной улице. Эти дворы даже при небольшом дожде подтапливались на протяжении восьми лет. Из-за воды разрушился асфальт. Решением этой проблемы уже несколько лет занимается депутат округа Григорий Стороненков. Властям потребовалось разработать сложный проект технической документации, поскольку во дворах проходит множество других инженерных сетей. Работы планируется завершить в двадцатых числах сентября.

Андрей Удалов