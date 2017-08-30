Футбольный матч между журналистами ГТРК «Псков» и киберспортсменами пройдет сегодня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 13:07

Сегодня команда ГТРК «Псков» встретится на футбольном поле с командой киберспортсменов. Матч пройдет на стадионе «Машиностроитель» в 21.00. Дружеское спортивное состязание между командами состоится впервые.

Прийти и посмотреть игру, а также поболеть за участников состязаний может любой желающий. Ответный матч пройдет 7 сентября в СРП «Простория», где команды будут соревноваться уже в киберпространстве.

Анастасия Цепина