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Футбольный матч между журналистами ГТРК «Псков» и киберспортсменами пройдет сегодня в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.08.2017 13:07

Футбольный матч между журналистами ГТРК «Псков» и киберспортсменами пройдет сегодня в ПсковеСегодня команда ГТРК «Псков» встретится на футбольном поле с командой киберспортсменов. Матч пройдет на стадионе «Машиностроитель» в 21.00. Дружеское спортивное состязание между командами состоится впервые.

Прийти и посмотреть игру, а также поболеть за участников состязаний может любой желающий. Ответный матч пройдет 7 сентября в СРП «Простория», где команды будут соревноваться уже в киберпространстве.

Анастасия Цепина

 

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