Футбольный матч между журналистами ГТРК «Псков» и киберспортсменами пройдет сегодня в Пскове

Сегодня команда ГТРК «Псков» встретится на футбольном поле с командой киберспортсменов. Матч пройдет на стадионе «Машиностроитель» в 21.00. Дружеское спортивное состязание между командами состоится впервые.
Прийти и посмотреть игру, а также поболеть за участников состязаний может любой желающий. Ответный матч пройдет 7 сентября в СРП «Простория», где команды будут соревноваться уже в киберпространстве.
Анастасия Цепина
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Август 2017
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