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Сегодня из-за ремонта закроют часть улицы Льва Толстого в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 30.08.2017 12:10

Сегодня закроют для проезда участок дороги по улице Льва Толстого в Пскове. Там идут ремонтные работы. Планируют обустроить тротуары и подъёмы канализационных люков, заменить верхний слой асфальта. Завершиться ремонт должен к двадцатому сентября.

Водителей просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута.

Надежда Прыгина

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