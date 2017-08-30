Сегодня из-за ремонта закроют часть улицы Льва Толстого в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 12:10

Сегодня закроют для проезда участок дороги по улице Льва Толстого в Пскове. Там идут ремонтные работы. Планируют обустроить тротуары и подъёмы канализационных люков, заменить верхний слой асфальта. Завершиться ремонт должен к двадцатому сентября.

Водителей просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута.

Надежда Прыгина