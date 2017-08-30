Двадцать девять плюсских семей получили жилье в новом доме взамен ветхого

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 12:00

Двадцать девять плюсских семей получили ключи от квартир в новостройке. Все эти люди сейчас живут в аварийном жилье, но уже в ближайшее время начнут переезжать в благоустроенные квартиры. Дом по специальному проекту построили на деньги федеральной программы по переселению из аварийного жилья.

Старый резиновый шифер от дождя уже не спасает. Дерево, из которого сложен дом, рассыпается в труху. Всё это дополняют удобства на улице. Татьяне Трофимовой такое жильё досталось от бабушки. Женщина говорит: здесь по-своему уютно, но в последнее время делать что-то в доме уже не хотелось. Свежий ремонт буквально смывало. В подобной ситуации оказались десятки плюсских семей. Жильё в Плюссе не строилось тридцать лет. Программа по переселению из аварийных домов работала благодаря покупке квартир на вторичном рынке. И вот год назад началась большая, по меркам посёлка, стройка - дом сразу на тридцать квартир. Двадцать девять из которых предназначались для переселения. В метраже, говорят местные власти, переселенцы не проиграли. Новые квартиры либо соответствуют габаритам старого жилья, либо превосходят предыдущие площади. Так Татьяна Трофимова и её соседка вместо своих ветхих девятнадцати получили по двадцать семь квадратных метров. Ключи от новых квартир жители Плюссы получили из рук губернатора области. В Плюсском районе программа переселения завершена, подытожил губернатор. Подходит она к концу и в регионе. Но это не значит, что в будущем людям из аварийного жилья не будут предоставлять новое. Сейчас правительство страны принимает решение о продлении программы до 2020 года.

Регина Кадырова, Владимир Шагапов