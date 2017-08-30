Западные санкции пошли на пользу великолукскому заводу «М-Конструктор»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 11:56

Западные санкции оказались благом для молодого завода «М-Конструктор». Многие отечественные компании отказались от европейских поставщиков и наладили сотрудничество с великолукским предприятием. Об этом депутату Госдумы Александру Козловскому рассказали во время экскурсии по производству.

От простейших форм до сложных. Всё, в чем отливается бетон, производят на великолукском предприятии «М-Конструктор». Продукция уходит на стройплощадки страны, заводы ЖБИ и даже на берега морей. Сейчас в цехах делают тетраподы или волнорезы. Это железобетонные блоки для борьбы с водной стихией. Отгружать их будут в Казахстан. Там строится новый порт. Но берег Каспийского моря скоро перестанет быть самой дальней точкой поставки. «М-Конструктор» открылся пять лет назад. На экскурсии по заводу депутат Госдумы Александр Козловский впервые. Как бывший руководитель крупного машиностроительного предприятия он оценил, насколько быстро здесь расширяют парк станков, создают новые технологии, осваивают европейские рынки. Завод сейчас активно сотрудничает с Нидерландами. На производстве занято 80 человек. Даже при достойной зарплате рабочих не хватает. На токарей и слесарей планируют учить в школе №6, здание которой заново возводят по федеральной программе. Пока новой школе выкладывают кирпичные стены, на стройплощадке так называемой «двойки» завершают монтаж чаши бассейна. Также здесь будет крытый каток. Работы идут по графику. Новый спорткомплекс в густонаселённом северном районе города планируют открыть к лету 2018-го.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин