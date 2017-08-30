Сегодня в регионе стартует досрочное голосование

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 11:48

По пятое сентября можно будет сделать свой выбор в территориальных избиркомах; с шестого по девятое сентября – в участковых избирательных комиссиях. Такая возможность предоставляется тем избирателям, которые по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства.

Чтобы досрочно принять участие в выборах, нужно подать заявление в соответствующую комиссию. При себе необходимо иметь паспорт.

Надежда Прыгина