Сегодня в регионе стартует досрочное голосование

По пятое сентября можно будет сделать свой выбор в территориальных избиркомах; с шестого по девятое сентября – в участковых избирательных комиссиях. Такая возможность предоставляется тем избирателям, которые по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства.
Чтобы досрочно принять участие в выборах, нужно подать заявление в соответствующую комиссию. При себе необходимо иметь паспорт.
Надежда Прыгина
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3