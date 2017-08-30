Первый региональный форум по ЖКХ прошел в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 11:46

В Пскове прошёл первый региональный форум по ЖКХ "Активный совет - счастливый дом". В нём принимали участие представители Советов многоквартирных домов и члены правлений ТСЖ из Пскова и районов области, слушатели проекта "Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ", эксперты и чиновники. На форуме участники слушали лекции и провели круглые столы.

Основные темы обсуждения - просвещение граждан и общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И формирование комфортной городской среды. Участники форума отметили, что подобные мероприятия становятся особенно актуальными в связи с тем, что жилищное законодательство часто меняется.

Ирина Коваленко