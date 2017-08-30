Ресурс панельного многоквартирного дома при должном обслуживании составляет 250 лет

Об этом в программе «Жилье моё» на радиостанции «Маяк-Псков» заявил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Алексей Тимашов. По его словам, легче «хрущёвку» капитально отремонтировать, нежели снести и построить на её месте новый дом.
Тем не менее, на вопрос о судьбе старых панельных пятиэтажек, размещенный в группе «Маяк-Псков» Вконтакте, 60% респондентов ответили, что псковские «хрущевки» следует снести.
Валерий Гусев
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