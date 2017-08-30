Производственно-интеграционные мастерские: уникальный опыт по адаптации людей с инвалидностью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 11:43

Уникальное учреждение для людей с ограниченными умственными и физическими возможностями - «Производственно-интеграционные мастерские» - уже восемнадцать лет работает в Пскове. Совместный проект администрации города и немецкой общественной организации "Инициатива Псков" позволяет инвалидам адаптироваться для жизни в обществе. Здесь они могут работать в соответствии со своими возможностями: шить одежду, изготавливать деревянную мебель или выращивать рассаду.

Недорогая и качественная продукция пользуется спросом и в Пскове, и за границей. Крафтовые пакеты с символикой Пскова, ручная работа, аккуратные сгибы и склейки - безупречное качество. Эти бумажные изделия интеграционных мастерских покупают псковские магазины, заказывает областная администрация. А делаются они руками этих людей, с особенностями в развитии, для которых освоить такой труд стоило серьёзных усилий. Они стесняются телекамеры, но даже во время съёмки трудиться не прекращают. Работы много, будь то прачечная или деревообрабатывающая мастерская. Например, эти ангелы, пять сотен штук, в скором времени должны отправиться в Германию. Всего на территории в три тысячи квадратных метров работают десять отделений. Самую большую площадь занимает растениеводство. Огород и теплицы. Внутри - цветы, овощная рассада, кустарники и даже несколько арбузов. Производственно-интеграционные мастерские - уникальное место не только для Псковской области, но и для всей России. Главное, чем здесь занимаются специалисты - это реабилитация людей с инвалидностью. Здесь человеку дают возможность реализовать себя, трудиться и быть полезным для общества. Здесь постоянно появляются новые проекты. Один из последних, реализация которого намечена на сентябрь - это сопровождаемое трудоустройство. Специалист интеграционных мастерских будет помогать подопечному работать уже за пределами учреждения. В интеграционных мастерских не только работают. Здесь люди с ограниченными возможностями и их семьи вместе обучаются, общаются и находят новых друзей.

Виктория Писукова, Василий Нордэн