Псковичи получат платежки за капремонт в ближайшее время

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 30.08.2017 11:40

Причиной их отсутствия в почтовых ящиках в этом месяце стал сбой в работе программного комплекса. Об этом в программе «Жилье моё» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Псковской области Алексей Тимашов.

Он отметил, что, если собственники не получили квитанцию за август, они могут оплатить взносы по старому квитку, так как платеж на целый год фиксированный. Также Фонд реагирует на обращения граждан, которые хотят получить квитанцию на руки: документ по запросу отсылают либо на электронную почту, либо вручают лично в офисе на ул. Петровской, 51. Телефон горячей линии: 29-82-23.

Валерий Гусев