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Интервью с заместителем исполнительного директора национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Андреем Костяновым на телеканале «Россия 24»

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 18:26

В Пскове открылся первый региональный форум, посвящённый вопросам ЖКХ. Его главная цель - провести просветительскую работу по вопросам жилищного законодательства. Подробнее об этом в интервью на телеканале "Россия 24".

В нашей студии заместитель исполнительного директора национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

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