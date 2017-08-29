В Пскове открылся первый региональный форум, посвящённый вопросам ЖКХ. Его главная цель - провести просветительскую работу по вопросам жилищного законодательства. Подробнее об этом в интервью на телеканале "Россия 24".
В нашей студии заместитель исполнительного директора национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.
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Август 2017
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