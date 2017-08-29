Из-за простоя во время дождей ремонт дорог будет проведен в ускоренном режиме

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.08.2017 21:05

Непогода заставила дорожных работников поторопиться. Десятидневный перерыв из-за дождей внёс свои коррективы в график всех ремонтных работ. Из семнадцати объектов только три дороги полностью отремонтированы и приняты специальной комиссией. На остальных подрядчики работают в ускоренном режиме. Завтра для проезда закроется участок дороги по улице Льва Толстого. Там ремонтные работы завершатся через три недели.

Горячий асфальт с пылу и с жару укладывают на тротуар Гражданской улицы. Здесь медлить нельзя. И потому что ГОСТы стоят на страже качества, и потому что сроки поджимают. Подрядчик переходит от тротуаров к основной дороге. Послезавтра на участке от улицы Спортивной и до Октябрьского проспекта будут укладывать верхний слой асфальта. Поэтому движение здесь ограничат до первого сентября.

На три недели уже с завтрашнего дня закроют участок на улице Льва Толстого. На трёхстах метрах от Гражданской до Кузнецкой будут менять колодцы, бордюры и укладывать новый асфальт.

Парит свежий асфальт и на улице 128-й стрелковой дивизии. Чтобы уложиться в срок - подрядчику придётся работать в ночную смену. Новое дорожное полотно, протяжённостью двести семьдесят четыре метра. Подрядчик псковский, рабочие уверяют - асфальт кладут на совесть, для себя.

Продержится ли полотно весь гарантийный срок? Ответ на этот вопрос знают контролирующие органы. За рабочими ежедневно следят представители Управления городского хозяйства.

Этот участок на карте «убитых дорог» значился одним из самых проблемных. По просьбе автомобилистов и пешеходов здесь появится регулируемый переход. Опоры для светофоров со всеми коммуникациями уже установлены. На триста метров растянутся и тротуарные дорожки. Все семнадцать дорог, которые ремонтируются в этом году должны быть сданы до первого октября.

Алина Чабан и Сергей Дьяков