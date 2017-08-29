Пятьдесят новых школьных автобусов поступят в регион уже в сентябре

Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора области Александр Кузнецов. Заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения в преддверии нового учебного года проходит в формате видеоконференции.
Все необходимые для обеспечения безопасного передвижения школьников работы, подчеркнули на заседании, должны быть проконтролированы, в том числе, руководителями муниципалитетов.
Светлана Константинова
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