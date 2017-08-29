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О воспитании ребенка в современном мире высоких технологий говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 августа с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 16:54

О воспитании ребенка в современном мире высоких технологий говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 августа с 7.20Современные дети предпочитают интерактивное пространство. Они идут в ногу со временем, и мы, взрослые, должны не просто успевать за ними, но и постараться, чтобы их детский мир был интересным и разнообразным. Что для этого требуется? В какие игры играют наши малыши и как научить современных школьников аналитически мыслить и быть самостоятельными?

Вопросов много, и мы зададим их утренней гостье программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» - кандидату педагогических наук, преподавателю Центра науки и спорта «Без предела» Оксане Петровой.

Слушайте 30 августа с 7.20 на "Радио России-Псков".
 

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