О воспитании ребенка в современном мире высоких технологий говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 30 августа с 7.20

Современные дети предпочитают интерактивное пространство. Они идут в ногу со временем, и мы, взрослые, должны не просто успевать за ними, но и постараться, чтобы их детский мир был интересным и разнообразным. Что для этого требуется? В какие игры играют наши малыши и как научить современных школьников аналитически мыслить и быть самостоятельными?
Вопросов много, и мы зададим их утренней гостье программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» - кандидату педагогических наук, преподавателю Центра науки и спорта «Без предела» Оксане Петровой.
Слушайте 30 августа с 7.20 на "Радио России-Псков".
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Август 2017
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