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Накануне первого сентября в Псковском педагогическом комплексе прошел традиционный педсовет

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 16:50

В нем приняли участие городские власти, депутаты Гордумы, директора школ и учителя. В этом году педсовет проходил не совсем обычно, а в виде консилиума на тему: "Образ педагога: от стажера до профессионала". Новый формат по мнению организаторов позволит более подробно затронуть все проблемы и решить важный для системы образования города кадровый вопрос.

Эксперты и спикеры обсудили условия работы молодых специалистов, создание персонального интернет-сайта как визитной карточки педагога, и даже изобретение "эликсира молодости" для наших учителей. Члены педсовета отметили, этот год - знаковый для города: впервые за двадцать пять лет открылась новая школа, и какое бы не было в ней современное оснащение, самым важным для любого учебного заведения остается педагогический состав.

Дина Перевозчикова

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