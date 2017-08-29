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Комната матери и ребёнка появится на псковском вокзале с 1 сентября

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 15:39

Объединение госпредприятий "Псковавтотранс" и "Псковпассажиравтотранс" позволит сэкономить до восьми миллионов рублей в год. Две транспортные организации должны слиться в единое учреждение до конца сентября. Сегодня на заседании областной администрации обсуждалось, как отразится это объединение на пассажирских перевозках.

Во-первых, в ближайшее время будет проведён полный анализ пассажиропотока по региону. Будет скорректировано расписание, что позволит убрать дублирующие друг друга маршруты. И опять же сократить расходы. Ещё с 1 сентября на псковском вокзале появится комната матери и ребёнка. Также осенью будет закуплен уже второй катер на воздушной подушке. Катера всесезонные, то есть в любое время, зимой и летом, можно будет доставлять пассажиров до островов Чудского озера. Ещё в ближайшее время в автобусах Пскова всё же появится автоматизированная система оплаты проезда, те самые электронные аппараты, которые уже пробовали внедрить в городских автобусах, правда в этот раз валидаторы должны быть стационарными. Кроме того, сегодня на заседании губернатор области Андрей Турчак ещё раз обратил внимание на ликвидацию последствий сильного дождя в регионе. Подчеркнул - все пострадавшие должны получить компенсирующие выплаты.

Виктория Писукова, Тигран Гаспарян

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