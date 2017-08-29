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Студенты предложили создать мобильное приложение с интерактивной картой Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 15:34

Создать интерактивную туристическую карту Пскова в форме мобильного приложения предложили участники учебной исследовательской экспедиции. Свой проект псковичи презентовали сегодня на итоговой встрече в Центре студенческих инициатив ПсковГУ. В приложении предполагается четыре базовых маршрута и один «живой», где можно отмечать собственные локации.

Напомним, сегодня завершается учебная экспедиция по Псковской области. В ней приняли участие студенты Псковгу, специалисты фонда «Общественное мнение», национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». За время экспедиции исследователи посетили достопримечательности Псковского, Печорского, Порховского и Пушкиногорского районов. Они собрали информацию у краеведов, жителей района, социальных активистов, работников культуры. Студенческие проекты должны помочь по-новому взглянуть на достопримечательности региона.

Андрей Удалов

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