Власти окажут финансовую помощь населению, пострадавшему от ливней

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.08.2017 12:12

Администрация области окажет финансовую помощь населению, аграриям и школам, пострадавшим от проливных дождей. Об этом на сегодняшнем заседании заявил губернатор Андрей Турчак. Стихия повредила более четырёхсот домовладений в десяти муниципальных образованиях области. Размер компенсации будет устанавливаться индивидуально, но не менее пяти тысяч рублей на один дом, сообщил глава региона.

На поддержку сельхозпроизводителей из резервного фонда выделят сто пятьдесят миллионов и помогут с восстановлением разрушенных муниципальных дорог. Региональные дороги уже ремонтируются за счёт средств, выделенных на их содержание. Напомню, на прошлой недели за один день выпало до ста процентов от месячной нормы осадков. Стихия парализовала движение в Пскове, подтопила дома во многих деревнях и городах области, затопила поля и огороды с урожаем, в некоторых районах размыло дороги.

Кирилл Радион