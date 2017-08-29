Андрей Турчак лично оценил последствия стихии в Печорах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.08.2017 12:08

Глава региона дал поручения главам в кратчайшие сроки обследовать все пострадавшие от проливного дождя домовладения, чтобы установить точную сумму компенсаций. Накануне он побывал в Печорах, где до сих пор в подвалах домов стоит вода.

Борис Анатольевич показывает, где стояла вода. Наводнение здесь, говорит, явление сезонное. К потопам жители трёх домов по Юрьевской улице готовят себя каждую весну и осень. Вся дождевая вода даже из соседних переулков стекает в их подвалы. Подвалы полные воды, дрова в поленницах сырые, все последствия проливного дождя Валентина Ильинична показывает губернатору. Рассказывает, что две бочки воды уже выкачала. Но суше от этого не стало. Вопрос, когда будут полностью устранены все последствия стихии, губернатор направляет уже местному главе. Следующий дом. И точно такая же картина. Соленья и варенья уже не спасти, резюмирует Светлана. Андрею Турчаку рассказывает, что местные власти оказали помощь только после звонка губернатору. Губернатора заверяют, в подвалах всегда стоит вода. Дело не в стихии, эти дома - в низине. В папке с многолетней перепиской жильцов и Печорских властей - фотографии целого озера под домом.

Всего же из-за стихии в Печорах оказались подтопленными восемнадцать домов. Андрей Турчак напоминает: точный список потерянного имущества и сметы, глава районной администрации должен положить на стол губернатору во вторник. Сумму материальной помощи, которая будет оказана всем тем, кто пострадал от проливных дождей, будет озвучена на совещании.

Алина Чабан, Тигран Гаспраян