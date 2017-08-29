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Более двухсот тысяч вакцин от гриппа поступило в Псковскую область

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Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 12:03

Псковская область готова к началу эпидемиологического сезона. Об этом рассказали на пресс-конференции первый заместитель губернатора Вера Емельянова и представители здравоохранения региона. В область поступило более двухсот тысяч вакцин от гриппа. Сделать прививку может любой желающий абсолютно бесплатно в любой поликлинике.

С собой нужно иметь только паспорт и полис. Прививочные бригады по заявлению руководства также могут выехать на предприятие и на дом к маломобильным группам населения. Кроме того, как и в прошлом году, в Пскове будут работать выездные ФАПы. В первую очередь, отметил председатель Комитета по здравоохранению Игорь Потапов, прививку должны сделать люди из группы риска. Это дети и люди, старше пятидесяти лет, беременные, а также имеющие хронические патологии легких и сердца.

Екатерина Давыдова

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