Около 30 аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области за полгода

Сбит автомобилем, сбил человека, в нетрезвом состоянии врезался в грузовую машину - всё это ДТП с участием псковских велосипедистов. За полгода в области произошло более тридцати таких происшествий. По мнению инспекторов главная причина неутешительной статистики – грубое нарушение веловладельцами правил дорожного движения. Какие ошибки велосипедистов могут привести к трагедии?
Регина Кадырова, Сергей Дьяков, Юрий Ильин
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Август 2017
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