Около 30 аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области за полгода

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.08.2017 11:53

Сбит автомобилем, сбил человека, в нетрезвом состоянии врезался в грузовую машину - всё это ДТП с участием псковских велосипедистов. За полгода в области произошло более тридцати таких происшествий. По мнению инспекторов главная причина неутешительной статистики – грубое нарушение веловладельцами правил дорожного движения. Какие ошибки велосипедистов могут привести к трагедии?

Регина Кадырова, Сергей Дьяков, Юрий Ильин