logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Около 30 аварий с участием велосипедистов произошло в Псковской области за полгода

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 11:53

Сбит автомобилем, сбил человека, в нетрезвом состоянии врезался в грузовую машину - всё это ДТП с участием псковских велосипедистов. За полгода в области произошло более тридцати таких происшествий. По мнению инспекторов главная причина неутешительной статистики – грубое нарушение веловладельцами правил дорожного движения. Какие ошибки велосипедистов могут привести к трагедии?

Регина Кадырова, Сергей Дьяков, Юрий Ильин

 

 

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк