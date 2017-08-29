На улице Кузнецкой в Пскове начался ремонт

К ремонту улицы Кузнецкой приступили в Пскове. Работы ведутся на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта. Сейчас рабочие демонтируют старый бордюрный камень. Затем срежут старый асфальт и уложат новый. Эта дорога неоднократно попадала в список "убитых", и до этого года на ней проводился лишь ямочный ремонт.
Добавлю, что сейчас в Пскове идёт реконструкция магистралей сразу в нескольких местах. Приемку после ремонта прошли улицы Советской Армии, Некрасова, участок Зонального шоссе.
Кирилл Радион
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Август 2017
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