logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

На улице Кузнецкой в Пскове начался ремонт

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 29.08.2017 11:51

К ремонту улицы Кузнецкой приступили в Пскове. Работы ведутся на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта. Сейчас рабочие демонтируют старый бордюрный камень. Затем срежут старый асфальт и уложат новый. Эта дорога неоднократно попадала в список "убитых", и до этого года на ней проводился лишь ямочный ремонт.

Добавлю, что сейчас в Пскове идёт реконструкция магистралей сразу в нескольких местах. Приемку после ремонта прошли улицы Советской Армии, Некрасова, участок Зонального шоссе.

Кирилл Радион

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк