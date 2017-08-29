Студенты столичных ВУЗов представят проекты о достопримечательностях Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 29.08.2017 11:43

Сегодня в Пскове студенты столичных ВУЗов представят исследовательские проекты о Псковской области. Учебно-исследовательская экспедиция проходит уже несколько недель, завершится в конце августа. В ней принимают участие студенты и сотрудники фонда «Общественное мнение», национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и ПсковГУ.

За время экспедиции исследователи посетили достопримечательности Псковского, Печорского, Порховского и Пушкиногорского районов. Они собрали информацию у краеведов, жителей района, социальных активистов, работников культуры. На основе нее студенты готовят проекты, которые помогут по-новому взглянуть на достопримечательности региона.

Андрей Удалов